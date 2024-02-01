Ряд международных организаций подрывают мирный процесс на Южном Кавказе – Байрамов

Ряд международных организаций, проявивших бездействие во время оккупации Арменией территорий Азербайджана и в ходе конфликта, в настоящее время подрывают нынешнюю повестку по нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Несмотря на мирную инициативу Азербайджана ряд международных организаций, проявивших бездействие во время оккупации Арменией наших территорий, сейчас подрывают нынешнюю повестку по нормализации», - сказал Байрамов в четверг на встрече с генеральным секретарем межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Министр отметил, что недавний шаг Парламентской ассамблеи Совета Европы против Азербайджана расценивается как очередное проявление двойных стандартов.

Байрамов также проинформировав собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также о мирных инициативах.

Глава МИД также подчеркнул, что в 2023 году после проведенных в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий впервые за 30 лет регион посетили представители ООН и ряда других международных организаций.

Чунгонг, в свою очередь, выразил уверенность в успешном проведении в Азербайджане COP29 в 2024 году.

«Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана.

Б.Рустамбеков