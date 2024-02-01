Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0188 GBR   2.1551 TRY   0.056

Цена на нефть

31.01 $/bbl +/- WTI 75.85 -1.97 Brent 81.71 -1.16

Внешняя политика 01.02.2024 16:28

Ряд международных организаций подрывают мирный процесс на Южном Кавказе – Байрамов

Ряд международных организаций, проявивших бездействие во время оккупации Арменией территорий Азербайджана и в ходе конфликта, в настоящее время подрывают нынешнюю повестку по нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Несмотря на мирную инициативу Азербайджана ряд международных организаций, проявивших бездействие во время оккупации Арменией наших территорий, сейчас подрывают нынешнюю повестку по нормализации», - сказал Байрамов в четверг на встрече с генеральным секретарем межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Министр отметил, что недавний шаг Парламентской ассамблеи Совета Европы против Азербайджана расценивается как очередное проявление двойных стандартов.

Байрамов также проинформировав собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также о мирных инициативах.

Глава МИД также подчеркнул, что в 2023 году после проведенных в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий впервые за 30 лет регион посетили представители ООН и ряда других международных организаций.

Чунгонг, в свою очередь, выразил уверенность в успешном проведении в Азербайджане COP29 в 2024 году.

«Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, ЧУНГОНГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az