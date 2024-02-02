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Внешняя политика 02.02.2024 17:41

Азербайджан и IFC обсудили вопросы сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и глобальный директор по климатическому бизнесу Международной финансовой корпорации (IFC) Джейми Фергюссон на встрече в Баку обсудили вопросы поддержки COP29, «зеленого» перехода и энергетической безопасности, проектов партнерства государство-частный сектор.

Как сообщает министерство экономики, Джаббаров отметил важность сотрудничества с IFC в развитии малого и среднего бизнеса в Азербайджане, партнерства государство-частный сектор и других сферах.

Стороны отметили, что реализация проектов с IFC в таких областях, как повышение энергоэффективности, создание «зеленых» энергетических зон, переработка отходов, может способствовать региональному развитию наряду со стратегическими целями развития Азербайджана.

Джаббаров и Фергюссон также рассмотрели вопросы, связанные с проведение в 2024 году в Азербайджане COP-29, «зеленый» переход, энергетическую безопасность.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, IFC, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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