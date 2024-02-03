Иракский парламент обсудит вопрос о выводе из страны сил США

Парламент Ирака проведет экстренное заседание, чтобы обсудить удары США по иракской территории и их последствия, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Заседание пройдет в ближайшие дни, оно позволит "выработать позицию по поводу повторяющихся атак США в стране".

Депутаты также коснутся "необходимости добиться прекращения нарушения суверенитета Ирака со стороны сил международной коалиции". Речь идет о возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Часть сил коалиции базируется на иракской территории. В правительстве Ирака недавно заявляли о намерении согласовать с Вашингтоном уход иностранных военных из страны.

В заявлении парламента подчеркивается, что сейчас нет необходимости в продолжении иностранного военного присутствия, а сам факт размещения сил США и их союзников стал угрозой для суверенитета Ирака.

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид со своей стороны заявил в коммюнике о важности проведения экстренной встречи с премьером страны, спикером парламента и лидерами всех ведущих политических сил, "чтобы обсудить очередную американскую агрессию и ее последствия".

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.