Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8316 RUR   0.0186 GBR   2.1429 TRY   0.0557

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 72.28 -1.54 Brent 77.33 -1.37

Оборона 05.02.2024 10:08

Азербайджанский спецназ отработал прорыв обороны противника

Азербайджанский спецназ в ходе учений отработал прорыв обороны противника и захват опорного пункта, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что в соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны, с частями и подразделениями сил специального назначения проведены тактико-специальные учения на тему «Ведение боевых операций в условиях суровых морозов».

«В ходе тактико-специальных учений спецназовцы уточнили задачи на макете местности, выполнили тактические передислокации в высокогорье в условиях суровых морозов. Были выполнены задачи по прорыву обороны условного противника, захвату опорного пункта, оказанию первой медицинской помощи и безопасной эвакуации раненых с поля боя», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из информации военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что задачи, поставленные на учениях, проводимых в целях повышения знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в условиях суровых морозов, ведению боевых действий и спасательных мероприятий, совершенствованию навыков личного состава по ходьбе на лыжах, а также стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии, были выполнены с высоким профессионализмом.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, СПЕЦНАЗ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Морской спецназ Азербайджана продемонстрировал свои навыки делегации из Грузии Азербайджанские военные прошли курсы подготовки морского спецназа Начальник Генштаба ВС Азербайджана поставил задачу повысить интенсивность учений сил спецназа Азербайджанские военнослужащие прошли курсы спецназа в Турции Азербайджанский спецназ отработал в Нахчыване засаду и штурм в сложных зимних условиях Руководство Минобороны Азербайджана посетило воинскую часть Сил спецназа Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана отработали заход в тыл условного противника

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az