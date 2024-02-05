Азербайджанский спецназ отработал прорыв обороны противника

Азербайджанский спецназ в ходе учений отработал прорыв обороны противника и захват опорного пункта, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что в соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны, с частями и подразделениями сил специального назначения проведены тактико-специальные учения на тему «Ведение боевых операций в условиях суровых морозов».

«В ходе тактико-специальных учений спецназовцы уточнили задачи на макете местности, выполнили тактические передислокации в высокогорье в условиях суровых морозов. Были выполнены задачи по прорыву обороны условного противника, захвату опорного пункта, оказанию первой медицинской помощи и безопасной эвакуации раненых с поля боя», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из информации военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что задачи, поставленные на учениях, проводимых в целях повышения знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в условиях суровых морозов, ведению боевых действий и спасательных мероприятий, совершенствованию навыков личного состава по ходьбе на лыжах, а также стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии, были выполнены с высоким профессионализмом.

Р.Керимов