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05.02.2024 17:49

Новая инициатива поддержки молодёжи от Yelo Bank

Одной из ключевых задач стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank является запуск проектов, цель которых - поддержка молодёжи. В этом направлении Банк активно работает с множеством университетов и студенческих объединений. На прошлой неделе Yelo Bank стал партнёром панельной дискуссии «Голос молодёжи», организованной в сотрудничестве с Молодёжным фондом Азербайджанской Республики и Общественным объединением «Поддержка молодёжного образования» в честь Дня молодёжи, отмечаемого 2 февраля.

Мероприятие открылось сессией вопросов и ответов с участием известных личностей и общественных деятелей. В течение недели после таких встреч последовала презентация проектов. Жюри оценивало предложения, представленные талантливой молодёжью на тему «Год солидарности за зелёный мир». В завершение мероприятия победившая команда была награждена специальными призами и получила финансовую поддержку для реализации своих идей.

Yelo Bankбудет и впредь поддерживать инициативы, способствующие карьерному росту молодых талантов. Если вы заинтересованы в возможностях карьерного развития в сфере банковского дела, подписывайтесь на Yelo Team в Facebook,Instagram и LinkedIn.

Вас интересуют банковские услуги? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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