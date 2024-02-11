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Дальнее зарубежье 11.02.2024 11:35

Британия выразила обеспокоенность возможным наступлением на Рафах

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в соцсети Х заявил об обеспокоенности тем, что Израиль может начать наступление на город Рафах на юге Газа.

"Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе - в этом районе укрывается более половины населения Газы", - отметил Кэмерон.

По его мнению, приоритетом должна быть немедленная "пауза в боях", чтобы поступила помощь, а заложников освободили. Он обратил внимание на важность движения к "постоянному прекращению огня".

В.Алиев

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Тэги: БРИТАНИЯ, РАФАХ, НАСТУПЛЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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