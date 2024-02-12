Азербайджан выразил послу ЕС в Баку недовольство деятельностью Мониторинговой миссии ЕС в Армении

Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко в понедельник был вызван в Министерство иностранных дел.
«В ходе встречи до внимания посла доведено, что деятельность Мониторинговой миссии ЕС в Армении, вопреки первоначальным достигнутым договоренностям, вызывает серьезную обеспокоенность», - сообщает МИД Азербайджана.
Отмечено, что данная миссия вопреки заявленным целям региональной стабильности и содействия укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, широко используется как средство пропаганды против Азербайджана.
«Миссия, по сути, вносит вклад в «бинокльную дипломатию», способствуя организации визитов различных европейских чиновников и неофициальных делегаций в приграничные регионы и все без исключения подобные визиты используются для распространения ненависти к Азербайджану, а также для расширения беспочвенной азербайджанофобии», - подчеркивает МИД Азербайджана.
В ведомстве добавили, что активность «бинокльной дипломатии» наблюдалась в то время, когда вдоль всей армяно-азербайджанской границы царит беспрецедентное затишье и когда и Азербайджан, и Армения реализуют серьезные меры по установлению доверия между сторонами.
«В то же время последний инцидент, связанный с предотвращением попытки незаконного пересечения границы (границы Азербайджана со стороны гражданина Чехии – ИФ) в зоне ответственности мониторинговой миссии, бросает тень на заявленные задачи этой миссии. Подобная деятельность, вызывающая тревогу, никоим образом не соответствует заявленным целям миссии по содействию укреплению доверия и уверенности в качестве нейтрального субъекта», - указывает внешнеполитическое ведомство.
МИД Азербайджана призвало ЕС принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы миссия, размещенная на территории Армении, действовала как нейтральная, гражданская и невооруженная в соответствии со своим заявленным мандатом. «МИД также призвал ЕС воздержаться от любой деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана или затрагивающей его легитимные интересы безопасности», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из заявления МИД страны.
Б.Рустамбеков
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