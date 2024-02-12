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Оборона 12.02.2024 18:27

Губадлинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ранения пограничника ГПС со стороны ВС Армении

Губадлинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ранения военнослужащего N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) в результате обстрела из огнестрельного оружия со стороны ВС Армении, сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

"Сотрудники Губадлинской военной прокуратуры получили разъяснения по поводу инцидента, а также совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры осуществили необходимые действия, провели осмотр места происшествия и др.", - говорится в информации.

По данному факту Губадлинской военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 29.120.2.12 УК (покушение на умышленное убийство на почве национальности, расы, религии или вражды), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и осуществлены безотлагательные следственные действия.

"В настоящее время следствие продолжается, в соответствии с требованиями законодательства и общепринятыми нормами и принципами международного права будут предприняты все мер ", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям пограничных войск ГПС, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района. В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОГРАНИЧНИК, РАНЕНИЕ, ПРОКУРАТУРА


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