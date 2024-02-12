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У Израиля остались две-три недели для заключения соглашения об освобождении заложников - лидер израильской оппозиции

Экс-премьер Израиля и лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что у страны остается меньше месяца для заключения соглашения по освобождению заложников, находящихся в плену у группировки ХАМАС в секторе Газа.

"Американцы, французы, катарцы и египтяне считают, что сейчас есть окно возможностей для заключения сделки по освобождению заложников, но оно останется открытым недолго. (...) Никто не может точно определить это "недолго", будь то две или три недели, но это временные рамки, в течение которых сделку еще можно заключить", - приводит The Times of Israel слова Лапида.

По его словам, Израиль "не может игнорировать ни единого шанса, даже малейшего, для соглашения по заложникам".

Он также сказал, что возможную операцию в Рафахе на юге сектора Газа следует отложить на потом. "Предстоит проделать огромную политическую работу с американцами и особенно с египтянами. Это будет операция совершенно иного типа, чем виденное нами на севере анклава или в лагерях центральной части сектора. Израилю нужно время, чтобы подготовиться к ней. Заложников же необходимо немедленно вернуть домой", - разъяснил Лапид.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с нидерландским коллегой Марком Рютте в Иерусалиме вновь заявил, что Израиль "не оставит террористические батальоны в Рафахе в покое", и операция продолжится до тех пор, пока Израиль не добьется полной победы над ХАМАС.

Накануне, по данным The Wall Street Journal (WSJ), власти Египта передали группировке ХАМАС информацию, что у нее есть не более двух недель для заключения соглашения с Израилем о прекращении огня и об освобождении заложников, в противном случае израильские войска начнут наступление на Рафах.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАЛОЖНИКИ, МНЕНИЕ


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