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13.02.2024 11:07

Франция, ФРГ и Польша объявили об объединении усилий в борьбе с «иностранным вмешательством»

Главы МИД Франции, ФРГ и Польши встретились в понедельник в парижском пригороде для объявления о новой форме сотрудничества в рамках созданного в 1991 году "Веймарского треугольника" - противодействии "иностранному вмешательству".

По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурне, выступившего на пресс-конференции совместно с германской и польским коллегами Анналеной Бербок и Радославом Сикорским, речь идет о "защите населения против манипулирования информацией, прежде всего исходящей от России".

"Мы запускаем сегодня вместе с моими германской и польским коллегами механизм оповещения в веймарском формате, систему противодействия для публичного разоблачения иностранного вмешательства. Оно недопустимо, и мы мобилизуем все рычаги для того, чтобы его выявлять, разоблачать и доводить до сведения очень широкого европейского общественного мнения", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФРГ, ПОЛЬША, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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