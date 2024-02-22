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Дальнее зарубежье 22.02.2024 00:27

Adobe внедрила ИИ-ассистента в Acrobat и Reader

Американский разработчик программного обеспечения Adobe Inc. внедрил чат-бота AI Assistant на основе генеративного (создающего контент - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ) в свои флагманские продукты Acrobat и Reader, предназначенные для работы с PDF-файлами.

Новый чат-бот использует те же модели ИИ и машинного обучения, что Acrobat Liquid Mode - специальный режим чтения PDF-файлов на мобильных устройствах, говорится в пресс-релизе компании. Они позволяют глубоко анализировать структуру и содержимое таких документов, что повышает качество и надежность выдачи AI Assistant.

Инструмент также способен обрабатывать файлы других типов, для чего преобразует их в PDF, пишет Barron`s.

AI Assistant может моментально аннотировать длинные документы, отвечать на вопросы, а также подготавливать информацию для отправки по электронной почте, создания отчетов и презентаций.

Например, в рамках демонстрации он на основе данных из годового отчета по запросу рассчитал показатели роста и сформировал таблицы с ними, указав источники.

По словам главного технологического директора сегмента цифрового контента Adobe Эли Гринфилд, AI Assistant пока может одномоментно обрабатывать лишь один документ, но впоследствии будет способен искать информацию в нескольких. Чат-бот также не может использовать информацию из интернета.

В данный момент инструмент поддерживает только английский язык, поддержка других языков будет добавлена позднее.

Изначально технология будет базироваться в облаке и использовать сервисы OpenAI на платформе Microsoft Azure. Впрочем, компания планирует со временем расширить круг ИИ-инструментов, способных работать на локальных устройствах.

Бета-версия AI Assistant уже доступна подписчикам индивидуальных и коллективных тарифных планов Acrobat Standard и Pro в рамках десктоп- и веб-приложений, пользователи десктоп-версии Reader получат доступ в ближайшие несколько недель. Плата за использование бета-версии взиматься не будет.

После выхода полноценной версии появится дополнительный тарифный план.

Adobe оценивает количество PDF-файлов в мире примерно в 3 трлн.

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Тэги: США, ADOBE, ИИ, ВНЕДРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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