В Бельгии проведена крупномасштабная полицейская операция против наркоторговцев

В бельгийском франкоязычном регионе Валлония и в Брюссельском столичном регионе в среду прошла операция при участии более 400 полицейских против организованной преступной сети наркоторговли.
Как передает телеканал RTBF, в результате 40 проведенных обысков в Намюре, Шарлеруа, Льеже, Монсе, Турне, Брюсселе и еще ряде мест по всей Бельгии, найдены марихуана, кокаин, оружие, крупные денежные суммы, драгоценности и поддельные документы. Обнаружено семь плантаций наркотической конопли. Задержаны 35 человек.
По данным канала, федеральная полиция вела соответствующее расследование в течение нескольких месяцев.
Согласно обнародованной прокуратурой Намюра информации, криминальная сеть была структурирована для действий на разных уровнях. Часть членов организации занималась поиском в Бельгии мест, где можно было скрытно обустроить плантации конопли. Другая часть структуры конкретно занималась плантациями: оборудование, посадки и уход за растениями, сбор, сушка и оптовая продажа в различные районы страны. И там подключалось следующее звено: местные преступные группы организовывали розничную продажу.
Учитывая размах этого криминального бизнеса, власти оценивают его торговый оборот в несколько миллионов евро.
Основу расследования заложили расшифровки с мессенджера, которым пользовались преступники. В прокуратуре и полиции рассказали, что изучение тысяч посланий в мессенджере позволило идентифицировать несколько десятков подозреваемых - организаторов и торговцев.
После проведенной в среду операции расследование продолжается на новом этапе: полицейские анализируют собранные улики и содержание конфискованной техники - телефонов и компьютеров, сообщает RTBF.
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