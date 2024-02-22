Хейли считает возможность переизбрания Байдена более опасной, чем победу Трампа

Участница президентской гонки от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что считает президента США Джо Байдена "более опасным" для страны, чем ее однопартийца - бывшего главу государства Дональда Трампа.

"У меня много поводов для беспокойств в отношении переизбрания Трампа. Но у меня еще больше поводов для беспокойств, если президентом станет Джо Байден", - сказала Хейли в интервью NPR, опубликованном в четверг.

"Я думаю, что Байден опаснее", - добавила она, раскритиковав, в частности его миграционную политику, а также "слабые умственные способности".

"Многие вещи указывают на то, что он не в лучшей форме для того, чтобы продолжать возглавлять страну. И в этом проблема", - отметила о Байдене бывшая постпред США при ООН.