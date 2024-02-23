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Дальнее зарубежье 23.02.2024 16:03

ЕС обещает и впредь противодействовать обходу санкций против РФ через третьи страны

Евросоюз продолжит работу с третьими странами, направленную на противодействие обхода ограничительных мер в отношении России, говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в пятницу.

"Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О`Салливан продолжает работу с основными третьими странами по противодействию обхода санкций. Ощутимые результаты уже видны", - отмечается в нем.

В заявлении говорится, что в некоторых из этих стран создаются системы по мониторингу, контролю и блокировке реэкспорта товаров в Россию.

Кроме того, ЕС согласовал с партнерами список товаров, подпадающих под санкции, которые третьи страны не должны реэкспортировать в Россию, а также - внутри Евросоюза список экономически важных санкционированных товаров, в отношении которых бизнесу и третьим странам следует быть особенно бдительными.

ЕС в пятницу утвердил 13-й пакет ограничительных мер в отношении России. Он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

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