В штаб-квартире разведслужбы Швеции прошла эвакуация из-за появления запаха газа

Эвакуация сотрудников проведена в пятницу из здания штаб-квартиры разведслужбы Швеции после вероятной утечки газа, с респираторными проблемами госпитализированы пять человек.

Примерно 500 человек эвакуированы из штаб-квартиры разведслужбы Швеции, расположенной в северном предместье Стокгольма. Несколько человек получили медицинскую помощь на месте, пятеро госпитализированы с респираторными проблемами, информируют шведские СМИ.

Место происшествия оцепили сотрудники полиции, жителям близлежащих домов рекомендовано не открывать окна.

Причина утечки выясняется.