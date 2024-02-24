Баку и Астана обсудили перспективы сотрудничества в ОПК

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев в субботу провел встречу с находившимися в Баку с рабочими визитами замминистра обороны Казахстана Бакытбеком Сыдыковым и замминистра промышленности и строительства Казахстана Азаматом Бейспековым, передает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Миноборонпром.
“В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности, организации взаимных деловых визитов, укрепления связей между предприятиями и другие темы, представляющие взаимный интерес”, - отмечается в информации.
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