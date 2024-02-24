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Оборона 24.02.2024 17:07

Баку и Астана обсудили перспективы сотрудничества в ОПК

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев в субботу провел встречу с находившимися в Баку с рабочими визитами замминистра обороны Казахстана Бакытбеком Сыдыковым и замминистра промышленности и строительства Казахстана Азаматом Бейспековым, передает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Миноборонпром.

“В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности, организации взаимных деловых визитов, укрепления связей между предприятиями и другие темы, представляющие взаимный интерес”, - отмечается в информации.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНПРОМ, КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО

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