Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Исход украинского конфликта может решиться уже в ближайшие месяцы, считает глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для испанской газеты El País.

По словам дипломата, Брюсселю следует начать еще больше и быстрее помогать Киеву. Этот шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться РФ.

"В ближайшие месяцы может решиться [исход] вооруженного конфликта. Сопротивляться - это значит побеждать", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Кроме того, он прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о готовности поощрять гипотетические атаки российских войск на страны - члены НАТО. Дипломат назвал подобные высказывания "ужасом", призвав европейских лидеров "проснуться".

В конце Боррель признался, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность стран Европы. Как он сказал, Европа является "стареющим континентом в молодом мире" и осознала для себя опасность этого факта.

В.Алиев