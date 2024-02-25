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Дальнее зарубежье 25.02.2024 14:10

Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Исход украинского конфликта может решиться уже в ближайшие месяцы, считает глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для испанской газеты El País.

По словам дипломата, Брюсселю следует начать еще больше и быстрее помогать Киеву. Этот шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться РФ.

"В ближайшие месяцы может решиться [исход] вооруженного конфликта. Сопротивляться - это значит побеждать", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Кроме того, он прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о готовности поощрять гипотетические атаки российских войск на страны - члены НАТО. Дипломат назвал подобные высказывания "ужасом", призвав европейских лидеров "проснуться".

В конце Боррель признался, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность стран Европы. Как он сказал, Европа является "стареющим континентом в молодом мире" и осознала для себя опасность этого факта.

В.Алиев

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Тэги: БОРРЕЛЬ, СРОКИ, КОНФЛИКТ, УКРАИНA

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