Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8395 RUR   0.0183 GBR   2.1529 TRY   0.0547

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 76.49 -2.12 Brent 81.62 -2.05

Дальнее зарубежье 26.02.2024 17:04

В Брюсселе протестующие фермеры жгут покрышки и тюки соломы в квартале учреждений ЕС

Полиция в Брюсселе использует водометы против горящих тракторных покрышек и тюков соломы близ площади Шумана на подходе к зданиям учреждений ЕС, где сельхозпроизводители устроили в понедельник манифестацию протеста.

По сообщению телеканала RTBF, над "европейским кварталом" бельгийской столицы, куда утром устремились сотни тракторов, поднимается черный дым.

Вокруг институтов ЕС развернуто специальное полицейское подразделение по борьбе с беспорядками. Представитель полиции сообщил бельгийским СМИ, что "обстановка накаляется сильнее, чем предполагалось". Силы порядка вызвали подкрепление.

Ранее части тракторной колонны удалось прорвать полицейскую баррикаду, преграждавшую подъезд к "европейскому кварталу", теперь фермеры, блокированные полицией, разводят огонь и пытаются пробиться непосредственно к зданиям Еврокомиссии и Совета ЕС.

Движение транспорта в районе площади Шуман перекрыто, местные поезда и поезда метро не останавливаются на подземном вокзале "Шуман".

Журналистов предупредили, что они не попадут в понедельник в пресс-зал Еврокомиссии и смогут участвовать в ежедневном брифинге ЕК только онлайн.

В последние недели массовые протесты сельхозпроизводителей регулярно проходят в ряде стран Евросоюза. Фермеры протестуют против установок совместной сельскохозяйственной политики ЕС, с которой они связывают свои проблемы. В частности, протесты вызывают жесткие экологические предписания Брюсселя в рамках европейского "зеленого курса", а также импорт дешевой сельхозпродукции из третьих стран, подрывающей экономику европейского фермерства.

В минувшую субботу на знаменитом парижском сельскохозяйственном салоне фермеры освистали открывавшего выставку президента Франции Эмманюэля Макрона и устроили стычки с полицией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, СТОЛИЦА, ФЕРМЕРЫ, ПРОТЕСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az