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Дальнее зарубежье 26.02.2024 19:37

Швед Скуг станет новым представителем Евросоюза по правам человека

Совет ЕС объявил о назначении шведа Олофа Скуга специальным представителем ЕС по правам человека на замену ирландцу Имону Гилмору, пятилетний срок полномочий которого истекает 29 февраля.

"Господин Скуг приступит к своим обязанностям 1 марта 2024 года на первоначальный двухлетний период. Новый специальный представитель ЕС продолжит работу предшественников, чтобы внести свой вклад в реализацию политики Евросоюза в области прав человека, позиции ЕС по содействию соблюдению международного гуманитарного права и поддержке международного уголовного правосудия", - говорится в опубликованном в понедельник в Брюсселе сообщении совета.

"Кроме того, он поможет усилить голос Европы посредством диалога по правам человека с правительствами третьих стран и международными и региональными организациями, а также с организациями гражданского общества и другими соответствующими субъектами", - сказано в документе.

Там отмечается, что Скуг - шведский дипломат с обширным опытом работы на различных должностях в своей стране и в ЕС. Он был главой делегации Европейского союза в ООН с декабря 2019 по август 2023 года.

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Тэги: ЕС, ОБМУДСМЕН, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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