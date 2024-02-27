Траст семьи Уолтон продал акции Walmart на $1,5 млрд

Траст семьи Уолтон продал акции американского ритейлера Walmart Inc. на сумму $1,5 млрд.
Семья Уолтон владеет порядка 45% акций Walmart через семейный траст Walton Family Holdings Trust, а также Walton Enterprises.
Согласно информации, направленной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Walton Family Holdings Trust продал 8,82 млн акций Walmart 21-23 февраля.
Стоимость бумаг Walmart выросла на 25,6% за последние 12 месяцев и на 12,7% с начала 2024 года. После окончания торгов 23 февраля был проведен сплит акций ритейлера с коэффициентом "3 к 1".
В понедельник бумаги компании прибавляют в цене 1,2% и торгуются на уровне $59,22.
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