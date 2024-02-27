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Дальнее зарубежье 27.02.2024 05:15

Траст семьи Уолтон продал акции Walmart на $1,5 млрд

Траст семьи Уолтон продал акции американского ритейлера Walmart Inc. на сумму $1,5 млрд.

Семья Уолтон владеет порядка 45% акций Walmart через семейный траст Walton Family Holdings Trust, а также Walton Enterprises.

Согласно информации, направленной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Walton Family Holdings Trust продал 8,82 млн акций Walmart 21-23 февраля.

Стоимость бумаг Walmart выросла на 25,6% за последние 12 месяцев и на 12,7% с начала 2024 года. После окончания торгов 23 февраля был проведен сплит акций ритейлера с коэффициентом "3 к 1".

В понедельник бумаги компании прибавляют в цене 1,2% и торгуются на уровне $59,22.

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Тэги: США, WALMART, АКЦИОНЕРЫ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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