Великобритания исключает отправку дополнительных военных в Украину

В Лондоне не намерены расширять военное присутствие в Украине: в этой стране находится лишь небольшая группа британских военных инструкторов, передает во вторник газета "Гардиан".

"Если не считать небольшую группу наших военнослужащих, которая находится в стране и поддерживает вооруженные силы Украины, у нас нет планов масштабного увеличения этого контингента", - заявил представитель премьера Риши Сунака журналистам.

Он также отметил, что большое число украинских военных прошли подготовку в Великобритании.