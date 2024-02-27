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Дальнее зарубежье 27.02.2024 17:11

Великобритания исключает отправку дополнительных военных в Украину

В Лондоне не намерены расширять военное присутствие в Украине: в этой стране находится лишь небольшая группа британских военных инструкторов, передает во вторник газета "Гардиан".

"Если не считать небольшую группу наших военнослужащих, которая находится в стране и поддерживает вооруженные силы Украины, у нас нет планов масштабного увеличения этого контингента", - заявил представитель премьера Риши Сунака журналистам.

Он также отметил, что большое число украинских военных прошли подготовку в Великобритании.

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Тэги: БРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВОЕННЫЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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