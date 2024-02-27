Великобритания исключает отправку дополнительных военных в Украину

В Лондоне не намерены расширять военное присутствие в Украине: в этой стране находится лишь небольшая группа британских военных инструкторов, передает во вторник газета "Гардиан".
"Если не считать небольшую группу наших военнослужащих, которая находится в стране и поддерживает вооруженные силы Украины, у нас нет планов масштабного увеличения этого контингента", - заявил представитель премьера Риши Сунака журналистам.
Он также отметил, что большое число украинских военных прошли подготовку в Великобритании.
Байрамов отправился в Германию на переговоры с армянским коллегой по мирному договору
МИД Азербайджана обвинил Армению в искажении и фальсификации фактов относительно сумгайытских событий
Гасанов и Алпай обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары, ситуацию в регионе
РФ в 2023г поставила Бразилии 3,8 млн т нефти и нефтепродуктов
Банки-агенты АИКГФ практически удвоили в январе ипотечное кредитование
Банки и НБКО в Азербайджане в январе незначительно увеличили портфель по потребкредитованию – ЦБ
Экспорт фармпродукции из ЕС в Азербайджан в 2023г достиг рекордных 159,5 млн евро
Азербайджан увеличил в 2023г импорт смартфонов в 1,9 раза, поставки из Китая выросли в 2,3 раза
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Берлине в марте
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы