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Дальнее зарубежье 28.02.2024 13:26

Спецпредставитель КНР посетит Россию, Украину и страны ЕС

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начиная со 2 марта посетит Россию, Украину, штаб-квартиру ЕС и европейские страны, сообщает в среду китайская газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на МИД страны.

"Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию, и Францию начиная со 2 марта", - говорится в сообщении издания.

Ли Хуэй уже посещал Россию, Украину, а также несколько европейских стран для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины в 2023 году.

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Тэги: КНР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ТУРНЕ

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