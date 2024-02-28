Спецпредставитель КНР посетит Россию, Украину и страны ЕС

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начиная со 2 марта посетит Россию, Украину, штаб-квартиру ЕС и европейские страны, сообщает в среду китайская газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на МИД страны.
"Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию, и Францию начиная со 2 марта", - говорится в сообщении издания.
Ли Хуэй уже посещал Россию, Украину, а также несколько европейских стран для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины в 2023 году.
Главы МИД Азербайджана и Армении начали переговоры в Берлине
Военнослужащий ВС Азербайджана заблудился в Лачинском районе
Байрамов отправился в Германию на переговоры с армянским коллегой по мирному договору
Поставки легковушек из ЕС в Азербайджан в 2023г достигли рекордных 250 млн евро
Турция наращивает импорт и потребление газа, пользуясь выгодными ценами на рынке
Apple сворачивает проект создания собственного электромобиля - WSJ
IDC ожидает роста поставок смартфонов в мире на 2,8% в 2024 году
США к 2030г могут обеспечить 20% мирового производства самых современных чипов
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы