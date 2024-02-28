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Дальнее зарубежье 28.02.2024 22:45

Сын Байдена свидетельствует в комитетах Палаты представителей в рамках расследования по импичменту президенту США

Сын президента США Джо Байдена в среду начал давать показания за закрытыми дверями надзорному и юридическому комитетам Палаты представителей для расследования республиканцев по возможности инициирования процесса импичмента американскому лидеру.

Слушания стартовали в 10:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени). Издание The Hill пишет, что опрос Хантера Байдена может стать последним шансом для Республиканской партии дать дальнейший ход расследованию. Слушания знаменуют собой кульминацию многомесячных усилий республиканцев из Палаты представителей по привлечению сына Байдена к даче показаний, поскольку тот до недавних пор отказывался от участия в них. Республиканцы Палаты представителей называют Хантера Байдена самым важным свидетелем в рамках их расследования.

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Тэги: США, ПОКАЗАНИЯ


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