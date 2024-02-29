Поражение Украины приведет к столкновению России и НАТО - глава Пентагона

Поражение Украины будет грозить военным столкновением России и НАТО, заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин в Конгрессе.
"Откровенно говоря, если Украина потерпит поражение, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией", - сказал Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
При этом он указал, что "если Украина падет, Россия там не остановится".
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