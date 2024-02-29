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Дальнее зарубежье 29.02.2024 23:19

Поражение Украины приведет к столкновению России и НАТО - глава Пентагона

Поражение Украины будет грозить военным столкновением России и НАТО, заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин в Конгрессе.

"Откровенно говоря, если Украина потерпит поражение, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией", - сказал Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

При этом он указал, что "если Украина падет, Россия там не остановится".

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Тэги: ПЕНТАГОН, НАТО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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