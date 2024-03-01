Спикер палаты представителей США настаивает на ужесточении миграционной политики

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о необходимости возобновить программу "Оставайся в Мексике" для сокращения потока мигрантов.

Джонсон сообщил журналистам, что заявил об этом президенту Джо Байдену, отметив, что Мексика "сделает то, что мы скажем", если администрация решит внедрить эту политику.

На встрече президента с лидерами Конгресса США в Белом доме спикер палаты, по его словам, спросил Байдена: "Как вы можете сократить поток (мигрантов - ИФ)? Ответ прост. Если вы возобновите (программу - ИФ) "Оставайся в Мексике", это само по себе сократит поток на 70% - такова оценка".

"Я снова сказал об этом президенту в Белом доме. Он вел себя так, как будто никогда этого не слышал, не понимал, сказал, что не может этого сделать. Я сказал, что это неправда", - цитирует Джонсона The Hill.

Программу "Оставайся в Мексике" для нелегальных мигрантов на мексиканской границе ввел экс-президент Дональд Трамп. Она предполагает, что мексиканцы, желающие получить убежище в США, обязаны ожидать решения иммиграционного суда, находясь на территории Мексики.

Программа была свернута сразу после вступления в должность действующего главы Белого дома Байдена.

В то же время Байден и Трамп одновременно посетили границу с Мексикой.

Байден, выступая там, призывал законодателей пересмотреть двухпартийный пограничный пакет, который был отклонен в сенате.

"Сенату необходимо пересмотреть этот законопроект, и те сенаторы, которые выступают против него, должны отложить политику в сторону и принять его по существу, а не исходя из того, принесет ли это пользу одной партии или другой", - сказал глава Белого дома.

Он также предложил Трампу наладить сотрудничество по решению проблемы границы.

"Присоединяйтесь ко мне, или я присоединюсь к вам, чтобы убедить Конгресс принять двухпартийный законопроект о безопасности границ", - заявил Байден, обращаясь непосредственно к Трампу.

"Мы можем сделать это вместе", - добавил он.

Трамп в своих выступлениях связал рост преступности в США с притоком нелегальных мигрантов из-за проводимой Байденом политики. Бывший президент обвинил действующего главу государства в некомплектности, так как Байден "допускает проникновение в США тысяч людей из Китая, Йемена, Конго, Сирии и других стран".