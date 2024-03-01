Баку и Бразилиа провели межмидовские политконсультации

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Бразилии провели в Баку четвертый раунд политических консультаций, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и других сферах, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о состоянии и перспективах развития отношений между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, туристической и гуманитарной областях, в частности, в сферах образования, культуры, сельского хозяйства, организации таможенной работы. Была выражена взаимная поддержка созданию нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В нем отмечается, что противоположная сторона была проинформирована о ситуации в регионе и восстановительных работах Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Р.Керимов