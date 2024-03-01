Баку и Бразилиа провели межмидовские политконсультации

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Бразилии провели в Баку четвертый раунд политических консультаций, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и других сферах, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о состоянии и перспективах развития отношений между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, туристической и гуманитарной областях, в частности, в сферах образования, культуры, сельского хозяйства, организации таможенной работы. Была выражена взаимная поддержка созданию нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
В нем отмечается, что противоположная сторона была проинформирована о ситуации в регионе и восстановительных работах Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Р.Керимов
В ЕС анонсировали подписание двух документов о сотрудничестве в сфере ВИЭ в ходе визита еврокомиссара Симсон в Азербайджан
IRAERO запускает прямой рейс из Омска в Баку
Иностранцы совершили в январе в Азербайджане операции с банковскими картами на 188 млн манатов
Страны ЕС в 2023г поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 21 млн евро
Бывшее здание посольства Италии в Лондоне выставлено на продажу за $27 млн
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Состоится Инаугурация нового президента Финляндии Стубба
Спикер палаты представителей США настаивает на ужесточении миграционной политики
Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании правительства
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Микрокредит с кэшбэком”
AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы