В США сообщили о первом полете разведывательного дрона XQ-67A

Новый разведывательный дрон XQ-67A, разработанный в США, совершил первый полет. О ходе испытаний беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сообщил журнал The War Zone (TWZ).

По данным издания, полет состоялся на одном из полигонов в американском штате Калифорния. Речь идет об объекте, которые принадлежит компании General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI).

В материале уточняется, что упомянутый дрон был сконструирован для Военно-воздушных сил (ВВС) США. Работы проводились в рамках программы Off-Board Sensing Station (OBSS), главной целью которой является размещение на ведомом БПЛА самых разных датчиков ведущего самолета.

"Это первый тип беспилотника, построенный и летающий с использованием общего ядра шасси, разработанного GA-ASI, что способствует унификации нескольких типов летательных аппаратов", - прокомментировал вице-президент компании по передовым программам Майкл Этвуд.

При этом журналисты выяснили, что разработчики оснастили XQ-67A убирающимся трехопорным шасси и крыльями с малым углом стреловидности. Кроме того, летательный аппарат получил V-образное хвостовое оперение. Также авторы статьи обратили внимание на некие панели на корпусе БПЛА, которые могут оказаться антеннами от радаров бокового обзора.

В.Алиев