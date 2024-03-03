Министр обороны ФРГ назвал публикацию аудиозаписи разговора немецких офицеров о Крымском мосте попыткой внести раздор

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что появление в СМИ записи разговоров немецких офицеров о поставке Украине ракет для ударов по Крымскому мосту является попыткой посеять раздор, сообщает в воскресенье Associated Press.
"Это попытка внести раздор, подорвать нашу решимость", - заявил он журналистам.
В воскресенье издание The Wall Street Journal сообщало, что высокопоставленные немецкие официальные лица подтвердили подлинность записи.
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