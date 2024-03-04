Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск в Украину, союзники отвергли идею

Начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард направлял коллегам по НАТО предложение рассмотреть размещение войск альянса на территории Украины, однако получил отрицательный ответ, сообщает Politico со ссылкой на информацию от экс-постпреда США при НАТО Иво Даалдера.
Даалдер уточнил, что эту идею озвучили за несколько недель до того, как о подобной возможности публично упомянул президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Нескольким неделями ранее Начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард написал половине коллег по НАТО и предложил рассмотреть возможность для коалиции взять на себя выполнение определенных задач на Украине: комплектовать личным составом систем обороны, тренировать военных на территории страны, проводить кибероперации, помогать с разминированием", - информирует издание.
"Коллеги, видя за этим хитрые политические цели, дали ясно понять: их ответ - твердое "нет", - пишет Politico.
Даалдер отмечает, что в Париже к отказу не прислушались, или "возможно, он даже не волновал" французское руководство, после чего с аналогичной инициативой выступил Макрон.
Макрон после организованной Парижем 26 февраля международной конференции по оказанию помощи Украине заявил: "На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать".
Лидеры Великобритании, ФРГ, Венгрии, Польши, Австрии и многих других европейских стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг заверили, что никаких планов по отправке военнослужащих в Украину у них нет. Об отсутствии подобных планов заявили и в Белом доме.
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