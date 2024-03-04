На выборах в Иране побеждают консерваторы

Консерваторы набрали большинство голосов на прошедших в Иране парламентских выборах, сообщил в понедельник ряд иранских СМИ.

4 марта избирательная комиссия завершила подсчет голосов на выборах в законодательный орган страны. По предварительным итогам подсчета, консервативные кандидаты лидируют во всех провинциях Ирана, включая Тегеран, пишут местные СМИ.

За 45 из 290 мест в парламенте кандидаты поборются во втором туре.

Примерно 25 млн граждан Ирана приняли участие в прошедших 1 марта выборах в парламент страны и Совет экспертов.

По предварительным неофициальным данным, явка составила примерно 41%.

До участия в парламентских выборах допустили рекордное число кандидатов - более 15,2 тыс. человек, что составило почти 75% от общего числа первоначально зарегистрировавшихся претендентов. Около 1,7 тыс. допущенных до выборов кандидатов - женщины.

Согласно Конституции Ирана, пять мест в 290-местном парламенте должны отойти представителям религиозных меньшинств.

144 кандидата боролись за 88 мест в Совете экспертов, который выбирает Верховного лидера страны.

Многим кандидатам, выступающим за проведение реформ в Иране, запретили участвовать в парламентских выборах, а некоторых политических деятелей, в том числе бывшего президента Ирана Хасана Рухани, не допустили до выборов в Совет экспертов, отмечали иранские СМИ.

Первое заседание парламента нового созыва пройдет в конце мая.