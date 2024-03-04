Азербайджан и Венгрия провели первые консульские консультации.

Консультации прошли в понедельник в Будапеште, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД страны.

«В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в консульской сфере, в том числе подписание новых двусторонних документов в этом направлении, а также возможности цифровизации консульских услуг», - отмечает МИД Азербайджана.

По договоренности сторон, следующие консульские консультации состоятся в 2025 году в Баку.

Р.Ахмедов