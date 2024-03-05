Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»

Не хотите проиграть при взятии кредита? Вам нужен выгодный и удобный кредит?
Тогда спешите воспользоваться удобным, быстрым и доступным предложением кредита наличными от Банка Республика, которое приблизит вас к желаемым целям! Так, Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, запустил выгодную кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу».
В рамках кампании вы сможете оформить кредит наличными с 0 комиссией, 0 поручителем и выиграть дважды.
Кроме этого, все клиенты, обратившиеся в банк получат возможность оформить кредит наличными со ставкой от 10% годовых и на более льготных условиях:
Кампания продлится до - 30 апреля 2024 года.
Еще одним преимуществом заказа кредита в Банке Республика является то, что сумма кредита будет переведена на карту и карта будет доставлена непосредственно по указанному адресу.
Если вы хотите в праздничные дни порадовать себя и своих близких, закажите кредит в «Банке Республика» прямо сейчас!
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
Правительство Азербайджана 15 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2023 году
Власти Азербайджана отбирают подрядчика на строительство нежилых зданий в селе Кянгярли Агдамского района
Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели почти $69 млн
Средний размер кредита, выданного по линии SİF в 2023г, вырос до 59 тыс. манатов
Джефф Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире, обогнав Илона Маска
ИИ-стартап Anthropic выпустил чат-бот, в 50 раз превосходящий ChatGPT в аннотировании текста
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Москве
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Китай увеличит оборонный бюджет КНР в 2024 году на 7,2%
Макрон на этой неделе должен заявить о поддержке планов Праги закупить боеприпасы для Украины за пределами ЕС
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы