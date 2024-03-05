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05.03.2024 11:47

Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»

Не хотите проиграть при взятии кредита? Вам нужен выгодный и удобный кредит?

Тогда спешите воспользоваться удобным, быстрым и доступным предложением кредита наличными от Банка Республика, которое приблизит вас к желаемым целям! Так, Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, запустил выгодную кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу».

В рамках кампании вы сможете оформить кредит наличными с 0 комиссией, 0 поручителем и выиграть дважды.

Кроме этого, все клиенты, обратившиеся в банк получат возможность оформить кредит наличными со ставкой от 10% годовых и на более льготных условиях:

  • Максимальная сумма – 50.000 манатов;
  • Срок - до 48 месяцев;
  • Льготный период - 3 месяца;
  • Страховых расходов нет.

Кампания продлится до - 30 апреля 2024 года.

Еще одним преимуществом заказа кредита в Банке Республика является то, что сумма кредита будет переведена на карту и карта будет доставлена ​​непосредственно по указанному адресу.

Если вы хотите в праздничные дни порадовать себя и своих близких, закажите кредит в «Банке Республика» прямо сейчас!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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