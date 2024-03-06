СГБ Грузии подписала с Европолом соглашение об обмене секретной информацией

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщает о подписании с Европейским полицейским агентством (Европол) соглашения об обмене секретной информацией.

"Подписанное соглашение основано на рамочном соглашении об оперативном и стратегическом сотрудничестве, подписанном между Грузией и Европолом в 2017 году, и направлено на создание правовой основы для обмена и взаимной защиты секретной информации между сторонами. Соглашение даст сторонам возможность еще больше укрепить сотрудничество в борьбе с преступностью", - говорится в сообщении СГБ Грузии.

Сообщается также, что СГБ провела ряд значительных мероприятий в направлении углубления сотрудничества с Европолом, в том числе Грузия стала членом четырех антитеррористических аналитических проектов и антитеррористической группы связи Европола.

"Согласно требованиям грузинского законодательства подписанное соглашение вступит в силу после его ратификации в парламенте", - сообщает СГБ.