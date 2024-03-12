Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать с Боснией переговоры о вступлении в Евросоюз

Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник, что решила рекомендовать Совету ЕС начать переговоры о присоединении Боснии и Герцеговины (БиГ) к Европейскому союзу.
"С тех пор как мы предоставили стране статус кандидата, Босния и Герцеговина сделала впечатляющие шаги вперед. Всего за год был достигнут больший прогресс, чем за целое десятилетие. Конечно, для вступления в союз необходим более значительный прогресс, но страна показывает, что она может выполнить критерии членства и реализовать стремление своих граждан стать частью нашей семьи. Это причина, по которой мы рекомендуем Совету начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в Брюсселе, отмечается, что с тех пор, как Европейский совет предоставил БиГ статус кандидата в декабре 2022 года, "публичная приверженность политического руководства стратегической цели европейской интеграции была подкреплена важными реформами и принесла положительные результаты".
Перечислив достижения БиГ в реализации требуемых от нее Брюсселем реформ, ЕК сделала вывод, что "в свете результатов, полученных с 2022 года, Босния и Герцеговина достигла необходимого уровня соблюдения критериев членства" в ЕС.
"Поэтому комиссия рекомендует совету начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной", - говорится в документе ЕК.
Баку и Загреб имеют большой потенциал для наращивания торгово-экономического сотрудничества
Вопросы стратегического сотрудничества обсудил в Грузии секретарь Совбеза Азербайджана
Министр экономики Хорватии посетит Азербайджан для участия в заседании МПК
Долг по госбумагам и корпбондам в мире почти достиг $100 трлн в 2023г
Минэнерго США понизило прогноз цены газа на Henry Hub в 2024г на 14%
Оператор "Северного потока" подал в суд Лондона иск к страховщикам за отказ от возмещения ущерба от взрывов
Российская фармкомпания вышла на рынок Азербайджана
Choice Hotels отказалась от намерения купить гостиничную сеть Wyndham
Число ночей, проведенных туристами в странах ЕС, в 2023г восстановилось до допандемийного уровня
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank отметил Международный женский день грандиозным концертом
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества
Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29
Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев