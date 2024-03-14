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14.03.2024 16:35

Новая услуга для держателей карт от Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank продолжает внедрять новые онлайн-услуги для удобства владельцев дебетовых карт atb.

Теперь активировать просроченную карту, на 5 лет можно, не приходя в банк, а зайдя в течение месяца в приложение atb360. Карты продленные таким способом абсолютно бесплатны.

С помощью этой карты, получающей при продлении статус цифровой карты, можно совершать безналичные расчеты как онлайн, так и путем добавления карты в кошельки Google Pay и Apple Pay.

При этом пополнить баланс можно путем перевода с карты на карту, в отделениях Банка и переводом с других счетов и карт, принадлежащих клиенту.

Также возможно совершать операции по обналичиванию через банкоматы или POS-кассы, поддерживающие технологии Card to Card и NFC.

Приложение atb360 можно загрузить на мобильный телефон из App Store или Google Play.

Физическое приобретение дебетовой карты atb осуществляется в отделениях Банка путем оплаты за обслуживание согласно тарифам.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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