Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 4,7% в январе - ЕЭК

Промышленное производство в странах ЕАЭС выросло на 4,7% в январе текущего года в годовом выражении, рост наблюдался во всех странах союза, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии в четверг.

"В январе 2024 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 104,7% к уровню января 2023 года", - говорится в сообщении.

"Рост промышленного производства наблюдался в Армении - на 21%, Кыргызстане - на 16,5%, Беларуси - на 5,4%, России - на 4,6% и Казахстане - на 3,4%", - отметили в ЕЭК.

Сообщается, что объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС увеличился на 0,7%, обрабатывающей промышленности - на 7,5%, электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 4,9%, водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 3,3%.