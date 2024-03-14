Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 4,7% в январе - ЕЭК

Промышленное производство в странах ЕАЭС выросло на 4,7% в январе текущего года в годовом выражении, рост наблюдался во всех странах союза, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии в четверг.
"В январе 2024 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 104,7% к уровню января 2023 года", - говорится в сообщении.
"Рост промышленного производства наблюдался в Армении - на 21%, Кыргызстане - на 16,5%, Беларуси - на 5,4%, России - на 4,6% и Казахстане - на 3,4%", - отметили в ЕЭК.
Сообщается, что объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС увеличился на 0,7%, обрабатывающей промышленности - на 7,5%, электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 4,9%, водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 3,3%.
Столтенберг заявил о стремлении НАТО развивать партнерские отношения с Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией
Премьер Азербайджана и президент Албании обсудили развитие экономического сотрудничества Баку и Тираны
В ООН заявляют о готовности оказать Азербайджану поддержку в проведении COP29
Сотрудники нескольких аэропортов Германии проводят забастовку
Vitol примет участие в создании бункеровочного центра на Мальдивах
Акт вандализма в отношении памятника Натаван во Франции не поддается нормальному пониманию – Алиев
Американский производитель часов Fossil меняет CEO, акции подскочили на 8,5%
Минтранспорта c 17 марта в выходные дни ограничивает въезд автомобилей на ряд улиц возле сада Хагани в Баку
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Новая услуга для держателей карт от Azer Turk Bank
Услуга «Dinlət» от Nar стала бесплатной!
AccessBank и Visa представили умный картомат в первом кобрендинговом филиале в Азербайджане
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы