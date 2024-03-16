Глава МИД Финляндии призвала Запад не исключать возможность отправки войск на Украину

Западные страны не должны полностью отказываться от идеи отправки войск на Украину, считает министр иностранных дел Финляндии Эвелина Валтонен.

"Важно, чтобы мы не исключали все в долгосрочной перспективе, поскольку мы не знаем, насколько серьезной станет ситуация", - сказала она в интервью NatSec Daily.

"Но позиция Финляндии ясна: мы сейчас не отправляем никаких войск и не желаем это обсуждать", - подчеркнула министр.

По словам Валтонен, в настоящее время самым важным является продолжение помощи Украине. Она отметила, что Финляндия израсходовала на помощь Киеву 0,6% своего ВВП, в то время как США - 0,3%.

"Многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше", - добавила Валтонен.

Она выразила мнение, что задержки в Конгрессе США с финансированием помощи Украине могут отразиться на репутации Вашингтона на мировой арене.