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В Мексике наркокартелем похищены около 30 граждан Грузии

В Мексике до 30 граждан Грузии, предположительно, уже третий день находятся в заложниках у одного из наркокартелей, сообщает грузинский телеканал "Мтавари архи".

По данным телеканала, всего на мексиканской границе было похищено до 120 человек, включая 30 грузинских граждан. Похитители требуют выкуп в размере $90 тыс.

Как заявили журналистам в МИД Грузии, посольство страны в Мексике уже связалось с мексиканской миграционной службой и пытается выяснить возможное местонахождение грузинских граждан.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МЕКСИКА, ГРАЖДАНЕ, ПОХИЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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