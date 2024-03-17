Египет и ЕС приняли декларацию об установлении стратегического партнерства

Египет и ЕС договорились поднять свои отношения на уровень стратегического и всеобъемлющего партнерства, основанного на ценностях справедливости, взаимном уважении и доверии, говорится в совместной декларации сторон.

"Европейский союз признает Египет как надежного партнера, а также уникальную и жизненно важную геостратегическую роль Египта как опоры безопасности, умеренности и мира в регионе Средиземноморья, Ближнего Востока и Африки", - отмечается в документе, принятом в воскресенье на переговорах в Каире и опубликованном в Брюсселе.

В декларации, подписанной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отмечается, что стороны "решили сформулировать и подписать инклюзивный документ о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве в первом квартале 2024 года".

"Документ о стратегическом партнерстве будет четко определять конкретные области сотрудничества, а именно: политические отношения, макроэкономическую стабильность, устойчивые инвестиции и торговлю, включая энергетику, воду, продовольственную безопасность и климатические изменения, миграцию, безопасность и развитие человеческого капитала", - заявили руководители Египта и ЕС.

Европейский союз готов поддержать повестку развития Египта до 2030 года, чтобы обеспечить его долгосрочную макроэкономическую стабильность и устойчивый экономический рост, основанный на совместно определенных приоритетах и целях реформ. В краткосрочной перспективе ЕС готов предоставить Египту помощь в виде бюджетной поддержки, льготного финансирования и грантов.

Стратегическое партнерство предусматривает планы ЕС "расширять аспекты сотрудничества с Египтом во многих областях современной экономики, включая возобновляемые источники энергии и возобновляемый водород, передовую индустриализацию, сельское хозяйство, продовольственную безопасность, связь и цифровизацию, водную безопасность и управление водными ресурсами".

"Эти области привлекут до 5 млрд евро европейских инвестиций", - говорится в декларации.

Стороны предусматривают проведение раз в два года поочередно в Каире и Брюсселе саммитов с участием президента Египта и глав Еврокомиссии и Евросовета.