В Азербайджане состоялся B2B Forum с участием компаний из Латвии, Эстонии и Финляндии

Caspian Energy Club, Торгово-промышленная Палаты Латвии и Эстонии и Финский университет прикладных наук Сатакунта совместно организовали B2B Forum, посвященный обсуждению темы “Education and Green Technology”. Об этом сообщила управляющий директор Caspian Energy Club International Гюнель Гулиева.

В B2B Forum, проводимом в Азербайджане во второй раз в рамках программы LEF Network Азербайджан, приняли участие руководители ряда государственных структур Азербайджана и стран Балтии, представители дипломатического корпуса, топ-менеджеры и представители компаний-членов Caspian Energy Club.

В рамках мероприятия Посол Европейского Союза в Азербайджанской Республике г-н Петер Михалко, Посол Латвийской Республики в Азербайджанской Республике г-н Эдгарс Скуя, Глава Посольства Эстонии в Азербайджанской Республике г-н Яак Ленсмент, а также первый заместитель председателя совета директоров и главный финансовый директор Caspian Energy Club Расим Махмудов выступили со вступительной речью.

Председатель правления и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев вручил послу Латвийской Республики в Азербайджанской Республике Эдгарсу Скуйя, сертификат почетного члена Caspian Energy Club.

Руководители 15 компаний в области образования и “зеленых” технологий из Латвии, Эстонии и Финляндии, собравшиеся вместе для установления делового партнерства, а также для получения подробной информации о бизнес-среде в сфере в своих секторах приняли активное участие в B2B Forum и последующих двусторонних встречах.

В рамках первой части мероприятия были созданы условия для выступления представителей всех компаний, принявших участие в B2B Forum. Вторая часть продолжилась B2B встречами. "Мы уверены, что в результате проведенных встреч местным компаниям, желающим работать в Латвии, Эстонии и Финляндии, а также компаниям из упомянутых стран удастся расширить свою деятельность и сотрудничество.", - сказала Гюнель Гулиева.

На B2B Forum приняли участие председатель правления Латвийского университета Turība Biznes Имантс Бергс, руководитель отдела приема студентов Латвийского университета Зане Свилане, директор по ИТ продажам ООО Jāņa sēta Висвалдис Герцанс, генеральный директор Water Riga Ltd Марис Эгле, генеральный директор Hydrokapillar Tech Ltd Сандра Букане, генеральный директор SpeakTX Саломе Виркус, генеральный директор Triumph Research OÜ Кадри Хальяс, генеральный директор Navicup Аско Беренс, генеральные директора PBLC Nordic Свен Аабрельдаал и Томас Хедстрем, директор Järvamaa KHK Рейн Оселин, генеральный директор Helmi Learning Oy Яана Каллиокоски, генеральный директор Language Clubhouse Oy Бекки Луома, преподаватель и маркетолог колледжа Länsi-Suomen opisto/West Finland Эван Шумби, заместитель директора Lauttakylän lukio Сами Кайско, главный финансовый директор Finest Future Генри Хирвикоски и генеральный директор Finnish Water Forum Арво Нерман.

В ходе B2B Forum, на котором обсуждалась роль эстонской системы образования в развитии молодого поколения, участники встречи получили ​​обширную информацию об образовательных программах, ориентированных на технологическую грамотность от дошкольного до старшего школьного возраста, установлении сотрудничества между государственным и частным сектором в сфере дошкольного образования в Эстонии, а также ряде передовых технологий, используемых в образовании в Эстонии.

Также в рамках B2B Forum участникам была представлена ​​информация о системе образования Финляндии, опыте страны достигнутом в области чистой окружающей среды, качественных экологически чистых технологий, а также использовании технологий возобновляемой энергетики.

В B2B Forum обсуждено развитие “зеленых” технологий в Латвии, достижениях в данной области, современных предприятиях по производству и предоставлению услуг, отвечающих международным стандартам и требованиям, а также научно-технологическом развитии страны, ведущим к инновациям.

Далее мероприятие продолжилось networking частью, созданной для неформального общения и обсуждения проектов.

Следует отметить, что трехлетний проект LEF Network Азербайджан направлен на развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией. Проект, стартовавший в прошлом году, будет поддерживать компании, работающие в сфере “зеленых” технологий, информационных технологий и образования в течение следующих трех лет.

По словам Гюнель Гулиевой, помимо B2B-встреч, для компаний, посетивших Азербайджан с деловым визитом, были организованы различные бизнес-туры. "Компании, предоставляющие услуги в сфере зеленых технологий, посетили Baku Water Week, компании, предоставляющие услуги в сфере образования, посетили Европейско-Азербайджанскую школу, а делегация Латвийского университета Латвии посетила Университет ADA", - отметила Гюнель Гулиева.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Основная деятельность Caspian Energy Club, штаб-квартира которого находится в Баку, охватывает страны Центрального коридора. Caspian Energy Club также имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Чехии, Германии, Польше, Кыргызстане, Великобритании, Венгрии, Латвии, Эстонии, Финляндии, Австрии, ОАЭ, а также полномочных представителей в различных странах мира.

Caspian Energy Club International был создан в 2023 году с целью управления международными проектами Caspian Energy Club. В течении 5-ти лет Caspian Energy Club International планирует создание физических офисов клуба в 100 странах мира. Одна из основных функций Caspian Energy Club International является управление деятельностью клуба в странах, которых не назначены представители, а также формирование общей стратегии для всех зарубежных офисов.