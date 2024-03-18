Президент Молдовы объявила о планах референдума по интеграции в ЕС в октябре

Президент Молдовы Майя Санду сообщила о планах провести в октябре референдум относительно закрепления в Конституции стремления страны к интеграции в Евросоюз.
"Референдум по вопросу присоединения Молдовы к ЕС этой осенью определит наше настоящее и будущее на десятилетия ", - сказала Санду в понедельник на пресс-конференции.
Она призвала парламент начать подготовку к референдуму и провести необходимые процедуры. С инициативой объявления плебисцита должны выступить не менее трети депутатов путем подачи запроса в Конституционный суд.
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