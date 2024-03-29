В Таджикистане задержаны 15 человек, планировавших организовать теракты

Органы безопасности Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали совершить теракты во время праздничных мероприятий в Душанбе и городе Вахдат, сообщает интернет-издание "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).
"Наш источник в органах безопасности сообщил, что большинство арестованных - жители Вахдата, и все они были арестованы сотрудниками ГКНБ и доставлены в Душанбе перед празднованием Навруза", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу издание "Азия-Плюс" сообщило о задержании 9 жителей города Вахдат за их связь с подозреваемыми в теракте "Крокус Сити Холл" в Москве и сотрудничестве с ИГИЛ.
Неизвестно, имеют ли 15 арестованных отношение к подозреваемым в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где, по последним данным, число погибших в поименном списке МЧС России составляет 144 человека.
"Следствие покажет, были ли задержанные связаны с подозреваемыми в теракте в "Крокусе" или нет. Пока неизвестно, все они были частью одной цепочки и действовали сообща или каждый из них хотел совершить теракт в России и Таджикистане по отдельности. Расследование продолжается, и на эти вопросы необходимо дать ответы", - сообщил источник изданию.
Официального подтверждения этим сообщениям пока нет.
Ранее сообщалось, что после теракта в "Крокус Сити Холл" в Москве 22 марта, в России по подозрению были арестованы как минимум семь граждан Таджикистана.
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