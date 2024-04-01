ФСБ установила причастность задержанных в Дагестане боевиков к финансированию и обеспечению теракта в Crocus City Hall

ФСБ РФ заявила, что установлена причастность задержанных накануне в Дагестане боевиков, готовивших теракты, к финансированию и снабжению атаки на комплекс Crocus City Hall.
"Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.
В спецслужбе сообщили, что в минувшее воскресенье была пресечена деятельность "четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей".
Боевики, по данным ФСБ, "провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие".
"Сразу после совершения тератаки намеревались выехать за пределы России", - заявили в ЦОС.
В воскресенье Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что в ходе контртеррористической операции, проведенной в Махачкале и Каспийске, задержаны трое боевиков, планировавших теракты.
"Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство", - отмечалось в сообщении информцентра НАК.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сообщал НАК.
Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человека, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Девять из них арестованы.
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