Азербайджан и Черногория обсудили расширение сотрудничества в энергетике и туризме

Министр иностранных дел Черногории Филип Иванович провел встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым. «Иванович и Рзаев обменялись мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних отношений и расширении сотрудничества между Черногорией и Азербайджаном, особенно в сферах энергетики, образования и туризма», - сообщает МИД Черногории в своем аккаунте в соцсети «X». Отдел новостей

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