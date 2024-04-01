Азербайджан и Черногория обсудили расширение сотрудничества в энергетике и туризме

Министр иностранных дел Черногории Филип Иванович провел встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым.
«Иванович и Рзаев обменялись мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних отношений и расширении сотрудничества между Черногорией и Азербайджаном, особенно в сферах энергетики, образования и туризма», - сообщает МИД Черногории в своем аккаунте в соцсети «X».
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