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Внешняя политика 01.04.2024 16:19

Азербайджан и Черногория обсудили расширение сотрудничества в энергетике и туризме

Министр иностранных дел Черногории Филип Иванович провел встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым.

«Иванович и Рзаев обменялись мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних отношений и расширении сотрудничества между Черногорией и Азербайджаном, особенно в сферах энергетики, образования и туризма», - сообщает МИД Черногории в своем аккаунте в соцсети «X».

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Тэги: МИД, ЧЕРНОГОРИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ


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