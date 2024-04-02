Президент Конго посетит с визитом Азербайджан

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел переговоры в Баку со своим коллегой из Конго Жан-Клодом Гакоссо.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД, стороны обсудили сотрудничество в рамках двусторонних и многосторонних платформ, подготовку к COP29, ситуацию в регионе.

Кроме этого, министры обсудили сотрудничество в энергетике и нефтяной сфере, образовании, туризме, культуре и др. направлениях.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в рамках визита в Азербайджан президента Конго планируется подписание ряда документов, которые позволят углубить сотрудничество.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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