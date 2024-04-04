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Внешняя политика 04.04.2024 16:20

МИД Азербайджана считает сбалансированной политику Италии в отношении Южного Кавказа, призывает Францию взять ее в пример

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде призвал европейские страны, прежде всего, Францию, ориентироваться на политику Италии в оценке процессов на Южном Кавказе и мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

«Данное заявление заместителя министра иностранных дел Италии является, прежде всего, признаком уважения к основополагающим принципам и нормам международного права. Это также демонстрирует, насколько важно невмешательство во внутренние дела стран и недопущение безответственного подхода к такому чувствительному вопросу, как нормализация и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией», - говорится в комментариях Гаджизаде, которые в четверг поступили в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Пресс-секретарь назвал «как всегда сбалансированными» политику и подход Италии к Южному Кавказу.

«Тот факт, что Италия избегает политики игнорирования нарушений международного права еще раз показало, что Рим постоянно следит за ситуацией. Это также доказывает, насколько необоснованной и неэффективной является деструктивная политика, проводимая такими странами, как Франция. Мы считаем, что политика, проводимая Италией, должна служить примером для некоторых европейских стран, особенно Франции», - подчеркнул Гаджизаде.

МИД Италии 3 апреля выступило с заявлением, в котором подчеркивалось, что вмешательство третьей стороны в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией может создать дополнительную напряженность. В заявлении также содержится призыв к Франции воздержаться от шагов, препятствующих мирным усилиям.

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Тэги: ГАДЖИЗАДЕ, КОММЕНТАРИЙ

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