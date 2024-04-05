Глава МИД Южной Кореи обсудил с Боррелем активизацию сотрудничества в оборонной сфере

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили в Брюсселе укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на канцелярию главы южнокорейского МИД.

"Чо Тхэ Ель встретился с Боррелем и обсудил способы активизации сотрудничества в ряде областей, в частности в сфере безопасности и обороны", - информирует агентство.

Отмечается, что собеседники договорились о совместной работе над заключением соглашения о партнерстве в области безопасности.

Со своей стороны, Боррель написал в соцсети X, что, помимо прочего, обсудил с главой МИД Южной Кореи предполагаемое сотрудничество между КНДР и РФ.

"Мы обеспокоены военным сотрудничеством КНДР с Россией", - отметил глава дипломатии ЕС.

Чо Тхэ Ель 2 апреля отправился в Бельгию для участия во встречи глав МИД стран НАТО. Сеул уже третий год подряд приглашают на эту встречу.