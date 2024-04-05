Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8407 RUR   0.0184 GBR   2.1467 TRY   0.0532

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 86.59 +1.16 Brent 90.65 +1.30
Дальнее зарубежье 05.04.2024 13:01

Глава МИД Южной Кореи обсудил с Боррелем активизацию сотрудничества в оборонной сфере

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили в Брюсселе укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на канцелярию главы южнокорейского МИД.

"Чо Тхэ Ель встретился с Боррелем и обсудил способы активизации сотрудничества в ряде областей, в частности в сфере безопасности и обороны", - информирует агентство.

Отмечается, что собеседники договорились о совместной работе над заключением соглашения о партнерстве в области безопасности.

Со своей стороны, Боррель написал в соцсети X, что, помимо прочего, обсудил с главой МИД Южной Кореи предполагаемое сотрудничество между КНДР и РФ.

"Мы обеспокоены военным сотрудничеством КНДР с Россией", - отметил глава дипломатии ЕС.

Чо Тхэ Ель 2 апреля отправился в Бельгию для участия во встречи глав МИД стран НАТО. Сеул уже третий год подряд приглашают на эту встречу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЕС, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az