Выборы в Нацсобрание и Европарламент пройдут в июне в Болгарии

Граждан Болгарии в июне ждут выборы одновременно и депутатов Национального собрания страны, и депутатов Европейского парламента, информирует в пятницу Болгарское национальное радио (БНР).

"Мы пойдем на выборы в формате "два в одном" 9 июня", - приводит БНР слова президента страны Румена Радева.

До этого момента, по его словам, в Болгарии будет работать техническое правительство, сформированное председателем Счетной палаты Димитаром Главчевым.

В прошлую субботу Радев поручил Главчеву сформировать временный кабинет министров, дав ему на подготовку недельный срок. Этот шаг президент предпринял после того, как партиям ГЕРБ и "Продолжаем перемены" в марте трижды не удалось сформировать новый кабинет министров.

Главчев пообещал собрать команду экспертов, равноудаленную ото всех политических сил.

МИД Болгарии в правительстве Главчева возглавит Ивайло Ценов, который был болгарским послом в Вене. Во главе МВД останется прежний министр Калин Стоянов. Оборонным ведомством будет руководить генерал Атанас Запрянов, который до этого момента был заместителем министра обороны. Минфин возглавит Людмила Петкова, которая ранее также занимала пост заместителя министра в этом ведомстве.

Правительственный кризис в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось пять кабинетов.