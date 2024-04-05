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Карабах 05.04.2024 15:05

На кладбище в селе Агдабан обнаружен заминированный участок – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ходе осмотра территории в Карабахском регионе на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района был обнаружен заминированный участок.

По данным ведомства, установлено, что противопехотные мины типа «ПОМЗ-2М» были заложены на этом участке методом проволочной растяжки.

Мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.

«Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории. Продолжается деятельность по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов», - подчеркивает Минобороны.

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, МИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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