На кладбище в селе Агдабан обнаружен заминированный участок – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ходе осмотра территории в Карабахском регионе на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района был обнаружен заминированный участок.

По данным ведомства, установлено, что противопехотные мины типа «ПОМЗ-2М» были заложены на этом участке методом проволочной растяжки.

Мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.

«Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории. Продолжается деятельность по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов», - подчеркивает Минобороны.

Отдел новостей