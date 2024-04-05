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Регион 05.04.2024 15:55

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал акт о приостановке исполнения Анкарой обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает Bloomberg.

Акт вступит в силу 8 апреля.

ДОВСЕ был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. Он регулировал баланс вооруженных сил между НАТО и государствами Варшавского договора (Румыния, Албания, СССР, Чехословакия, Польша, Германия, Венгрия и Болгария). Основой договора была система количественных ограничений по пяти основным категориям обычных вооружений и техники государств-участников - танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты. Договор являлся бессрочным. Участники имели право выйти из ДОВСЕ при условии заблаговременного уведомления остальных государств об этом решении.

Россия вышла из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года.

Впоследствии США, Британия, ФРГ и Польша также приостановили выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДОВСЕ, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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